Roma. Vanno in palestra… per rubare: acciuffati i ladri che saccheggiavano gli spogliatoi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma – Nei giorni scorsi i poliziotti del III Distretto Fidene – Serpentara hanno denunciato in stato di libertà due cittadini romeni, un uomo di 38 anni e una donna di 40, gravemente indiziati di aver commesso una serie di furti di orologi di pregio, carte di credito e somme di denaro all’interno degli spogliatoi di diverse palestre “Virgin Active” site non solo nella capitale ma anche in Milano, Torino, Brescia, Bologna e Verona. Gli investigatori, dopo un’intensa attività di osservazione e effettuata all’interno di diverse palestre nella capitale e grazie agli efficienti controlli da parte degli addetti della palestra, sono riusciti a intercettare i due complici all’interno della struttura di via Cina e a bloccarli. Sottoposti a perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso, della somma di 415 euro ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023)– Nei giorni scorsi i poliziotti del III Distretto Fidene – Serpentara hanno denunciato in stato di libertà due cittadini romeni, un uomo di 38 anni e una donna di 40, gravemente indiziati di aver commesso una serie di furti di orologi di pregio, carte di credito e somme di denaro all’interno deglidi diverse palestre “Virgin Active” site non solo nella capitale ma anche in Milano, Torino, Brescia, Bologna e Verona. Gli investigatori, dopo un’intensa attività di osservazione e effettuata all’interno di diverse palestre nella capitale e grazie agli efficienti controlli da parte degli addetti della palestra, sono riusciti a intercettare i due complici all’interno della struttura di via Cina e a bloccarli. Sottoposti a perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso, della somma di 415 euro ...

