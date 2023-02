Roma, sporcizia e 29 dipendenti in nero: multa da 191 mila euro per un noto ristorante (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma. I controlli della polizia non si fermano mai, e nelle ultime ore si sono concentrati soprattutto nella zona di San Basilio. In totale sono state identificate187 persone e controllato un ristorante al quale sono state effettuate sanzioni amministrative per la somma di 191.000,00 euro. All’interno dello stesso, come se non bastasse, sono stati trovati ben 29 lavoratori irregolari, in nero e senza contratto. Ecco il dettaglio delle operazioni. Movida ai raggi x a Trastevere: arrestato uno spacciatore, denunciate altre 4 persone I controlli degli agenti di Polizia a San Basilio Nella serata del 17 febbraio scorso, si è svolto un servizio ad alto impatto di controllo del territorio che ha visto impegnati i poliziotti del IV Distretto San Basilio, gli agenti del Commissariato Sant’Ippolito, il personale dell’Ufficio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023). I controlli della polizia non si fermano mai, e nelle ultime ore si sono concentrati soprattutto nella zona di San Basilio. In totale sono state identificate187 persone e controllato unal quale sono state effettuate sanzioni amministrative per la somma di 191.000,00. All’interno dello stesso, come se non bastasse, sono stati trovati ben 29 lavoratori irregolari, ine senza contratto. Ecco il dettaglio delle operazioni. Movida ai raggi x a Trastevere: arrestato uno spacciatore, denunciate altre 4 persone I controlli degli agenti di Polizia a San Basilio Nella serata del 17 febbraio scorso, si è svolto un servizio ad alto impatto di controllo del territorio che ha visto impegnati i poliziotti del IV Distretto San Basilio, gli agenti del Commissariato Sant’Ippolito, il personale dell’Ufficio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, sporcizia e 29 dipendenti in nero: multa da 191 mila euro per un noto ristorante - roman_jacobite : @FartFromAmerika “Il tempo è un cerchio piatto Roma Est una pulsar di bombe carta che appare visibile al di fuo… - sampietrino : Roma è sporca, ma è Roma; e per chiunque ha vissuto a lungo a Roma quella sporcizia ha un fascino che la lindura di… - SonjaKlepac : @ritadallachiesa Lei ancora parla ma è silenziata sulla sporcizia di Roma! Parlava molto quando c'era la Raggi oggi… - gioalbarosa : @annalisasanti @battaglia_persa @Lavoratori_Ama @PedoneRomano @gualtierieurope @RomaETutti @Roma_Futura @Roma Sono… -