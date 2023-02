(Di lunedì 20 febbraio 2023) Da quest’anno nella domanda didei ragazzi ai servizi educativi del Comune diCapitale, è possibile per lequalificarsi comecostituite da due mamme o due papà, autodichiarando la relativa sentenza e/o l’atto di/trascrizione anagrafica che lo certifichi per far approdare il figlio all’interno dellene.Capitale riconosce leNonostante le molte richieste da parte delle associazioni impegnate sul tema dell’tà, fino ad ora per i genitori è stato impossibile barrare due volte la voce come “madre” o quella di “padre” nel modulo predispostoprocedure di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, riconosciute famiglie omogenitoriali nelle domande di iscrizione alle scuole - ClaudiaPratelli : @repubblica Scuola, riconosciute le famiglie omogenitoriali. Ok a iscrizione dei figli di due papà e due mamme - FeldiJr : @LaSoraCamilla_ Ci troviamo d'accordo infatti. Ieri a Roma ne ho viste due e le ho riconosciute subito. Grazie ai f… -

... 'Questa passione ed il suo obiettivo sonocome proprie dal Circolo Lavoratori Terni - ...LE CLASSIFICHE FINALI TORNEO UNDER 7 1° Falchi Monterotondo 2° Avezzano 3° Cus Perugia 4°X 5° ......incursione nella mostra politica interna per scommettere sulla "solidità" del governo di. ... L'importante per il presidente ucraino era non compromettere le capacitàalla Meloni: "una ...

Roma, riconosciute famiglie omogenitoriali nelle domande di iscrizione alle scuole Il Corriere della Città

Gli albergatori di Roma Termini: "Lo Stato ci aiuti o chiudiamo" AGI - Agenzia Italia

"Siamo tutti Fedayn": il gruppo entra in Sud senza striscione. Tutto l'Olimpico applaude RomaToday

Savarese è "Bottega storica", il riconoscimento alla pasticceria dell ... RomaToday

Aurora - Roma - 3 Luglio 2023 - Acquista i biglietti su Ventidieci.it Ventidieci

Da quest’anno nella domanda di iscrizione dei ragazzi ai servizi educativi del Comune di Roma Capitale, è possibile per le famiglie omogenitoriali qualificarsi come famiglie costituite da due mamme o ...Da quest’anno nella domanda di iscrizione ai servizi educativi di Roma Capitale è possibile per le famiglie omogenitoriali qualificarsi come famiglie costituite da due mamme o due papà, auto dichiaran ...