Roma | ragazza di 23 anni perde la vita in incidente stradale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Unadi 23diè morta in una Vedelago, in provincia di Treviso, quando la Nissan Micra su cui viaggiava è stata tamponata da una Nissan Qashqai. L’è avvenuto intorno all’1:30 di notte e sembra che la Micra si sia fermata per un guasto meccanico prima dell’impatto. Laè morta sul colpo, mentre gli altri tre passeggeri dell’auto sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118 per ricostruire l’accaduto. Alla guida del SUV c’era un uomo di 52del posto. L'articolo proviene da Italia Sera.