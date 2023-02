Roma piange Beppe Lopez, scrittore e tra i primi giornalisti di Repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aveva raccontato mezzo secolo d'Italia in tutti i suoi aspetti, dalla politica al costume, contribuendo costantemente al dibattito culturale del Paese. Si è spento a Roma Beppe Lopez, giornalista e ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 febbraio 2023) Aveva raccontato mezzo secolo d'Italia in tutti i suoi aspetti, dalla politica al costume, contribuendo costantemente al dibattito culturale del Paese. Si è spento a, giornalista e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SagazioMaria : @LGrullita Io sono demoralizzata. Ora gli rifanno il lavaggio. Lei che piange. Ma qualcuno che sia di Roma si può fare sentire. - PeLopez1 : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… - PierrMonteagudo : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… - Erika36370933 : @IsaeChia Ha aperto lui la bocca e dai so tutti un po' così Pierpaolo PRETELLI PENSI CHE I MASCHIETTI NON CI SIA AN… - artyny59 : RT @ILDOSSIERROJAS: Anche oggi la mia anima piange per questa grande perdita per l'umanità. Traduzione italiana dell'opera letteraria #Expe… -