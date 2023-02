Roma, Mourinho in conferenza: “Fischi immeritati” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Jose Mourinho, al termine di Roma-Verona, ha rilasciato dichiarazioni particolarmente piccate in direzione dei tifosi giallorossi rei, a detta del tecnico portoghese, di aver contestato ingiustamente le prestazioni della squadra. La gara è stata poi decisa dalla prima rete in Serie A (all’esordio) del nuovo acquisto Ola Solbakken. Roma, le parole di Mourinho Ma c’è sold out e sold out: lo stadio con il Bodo vince da solo, questo no. La gente non capisce la dimensione di ciò che stiamo facendo. Belotti ha fatto una grandissima partita e meritava il gol: non è Totti, merita rispetto. Ecco perché mi dispiace aver sentito qualche Fischio: bisogna capire che come terzino destro non abbiamo Cafu o Maicon. E se io fossi un tifoso della Roma questo Bove lo porterei in braccio ogni ... Leggi su zon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Jose, al termine di-Verona, ha rilasciato dichiarazioni particolarmente piccate in direzione dei tifosi giallorossi rei, a detta del tecnico portoghese, di aver contestato ingiustamente le prestazioni della squadra. La gara è stata poi decisa dalla prima rete in Serie A (all’esordio) del nuovo acquisto Ola Solbakken., le parole diMa c’è sold out e sold out: lo stadio con il Bodo vince da solo, questo no. La gente non capisce la dimensione di ciò che stiamo facendo. Belotti ha fatto una grandissima partita e meritava il gol: non è Totti, merita rispetto. Ecco perché mi dispiace aver sentito qualcheo: bisogna capire che come terzino destro non abbiamo Cafu o Maicon. E se io fossi un tifoso dellaquesto Bove lo porterei in braccio ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : Il discorso di #Mourinho a fine partita con tutta la squadra intorno a lui. L’importanza della vittoria di questa p… - mirkonicolino : Continuo a sentire che la #Roma 'non ha una rosa di prima fascia' e che #Mourinho stia tirando fuori 'sangue dalle… - sportface2016 : +++#RomaVerona, #Mourinho si sfoga: 'La gente non dà il giusto credito alla squadra. Sold out come di quelli di ogg… - HaniHamid89 : RT @mirkonicolino: Continuo a sentire che la #Roma 'non ha una rosa di prima fascia' e che #Mourinho stia tirando fuori 'sangue dalle rape'… - NandoPiscopo1 : @ferrix88 @poicipenso4 Fenomeno, nel tuo mondo di puttanate, ti sei accorto che abbiamo gli stessi punti della roma… -