Roma | lite tra stranieri finisce con un omicidio | ucciso filippino di 50 anni

Roma, 20 feb – Ennesimo episodio di violenza nella Capitale finito in tragedia. Un uomo di nazionalità filippina sui 50 anni, è stato ucciso a coltellate al termine di una rissa nei pressi della stazione di Valle Aurelia a Roma, il corpo della vittima è stato trovato sulle scalette che dalla circonvallazione portano agli archi dell'acquedotto. Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile capitolina, ascoltando i testimoni presenti sul luogo, l'omicidio è scaturito in seguito ad una lite tra stranieri, connazionali, scoppiata probabilmente per futili motivi, complici anche l'elevato tasso alcolico e l'utilizzo di droghe tipiche del Sud est asiatico. Zona conosciuta per bivacchi di stranieri La situazione di degrado e violenza che colpisce i ...

