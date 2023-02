Roma, le condizioni di Dybala in vista del ritorno con il Salisburgo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala dopo l’infortunio muscolare nella gara di Europa League Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Paulo Dybala è intenzionato a prendersi una maglia da titolare nel ritorno degli spareggi di Europa League contro il Red Bull Salisburgo. L’attaccante argentino della Roma era stato costretto a fermarsi nel corso del primo tempo della gara d’andata per un problema muscolare. I controlli hanno però escluso lesioni e quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le ultime sullefisiche di Paulodopo l’infortunio muscolare nella gara di Europa League Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, Pauloè intenzionato a prendersi una maglia da titolare neldegli spareggi di Europa League contro il Red Bull. L’attaccante argentino dellaera stato costretto a fermarsi nel corso del primo tempo della gara d’andata per un problema muscolare. I controlli hanno però escluso lesioni e quindi dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

