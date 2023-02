Roma | in questo ristorante puoi gustare la versione green della cucina tradizionale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Buono, sano, etico e fatto in casa“, queste sono le quattro parole chiavi che hanno caratterizzato i 40 anni di attività delIl Margutta. Negli anni si sono attraversati stili, mode e tendenze anche nell’alimentazione, che Il Margutta ha voluto interpretare sempre dal suo punto di vista, lontano dagli stereotipi dettati dalla produzione industriale. Oggi più che mai, quando l’industria mondiale comincia a parlare di “” con migliaia di prodotti preconfezionati, in modo spesso non salutistico, Il Margutta sente la necessità di parlare attraverso il cibo di autenticità, genuinità, freschezza e territorialità, fuggendo dall’idea comoda e accattivante del pronto, facile e gustoso che sta ammaliando vegetariani e vegani. Oggi Il Margutta può permettersi di accendere un faro su un concetto importante: fare la scelta vegetariana e vegana ...

"Lacredo abbia assunto la personalità del suo allenatore: efficace, concreta, tosta, ...dice cosa è diventato il calcio italiano, qualche decennio fa punto d'approdo e ora trampolino della ...... ma non peril resto d'Italia resta a guardare. Qualche esempio Sabato 25 Ilario Alicante è ospite speciale al Matis di Bologna, Lilly Palmer allo Spazio 900 di, FrescoEdits (appena ...

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 18 e domenica ... RomaToday

"Roma sulla strada sicura", al via la campagna sulla sicurezza stradale Roma Capitale

Una lite, poi la coltellata fatale: così è morto Michael Lee. Caccia a cinque persone RomaToday

Roma senza big, allora ci pensa Solbakken: prima da titolare e gol, Verona ko La Gazzetta dello Sport

Mourinho riunisce la Roma in campo dopo la vittoria sul Verona: ha ... Fanpage.it

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il primo diesel di Eni Sustainable Mobility ... Eni è in grado di offrire ai propri clienti questo innovativo biocarburante grazie all'investimento realizzato sin dal 2014 con ...La moviola di Roma-Verona. L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea infatti come sia due in particolare gli episodi mal valutati da Sozza. Anche in questo caso, però, Sozza sorvola… Legg ...