Roma, entra in Cassazione e ruba 800 euro a magistrato e dipendente (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ entrato in Cassazione e dopo essersi introdotto in due uffici ha rubato oltre 800 euro da due portafogli, tra cui quello di un sostituto procuratore generale. L’uomo, un 52enne, è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari dopo le indagini condotte dei carabinieri in servizio alla Suprema Corte. I fatti sono avvenuti nel settembre scorso quando l’uomo è riuscito ad accedere al ‘Palazzaccio’ dal varco di piazza Cavour, presidiato dagli agenti addetti ai varchi, come emerso dalle immagini della videosorveglianza interna, entrando prima nell’ufficio di un sostituto procuratore generale, dove ha sottratto 500 euro dal portafogli nello zaino, poi passando in un altro ufficio dove ha rubato il portafogli, con 330 euro, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’to ine dopo essersi introdotto in due uffici hato oltre 800da due portafogli, tra cui quello di un sostituto procuratore generale. L’uomo, un 52enne, è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto ai domiciliari dopo le indagini condotte dei carabinieri in servizio alla Suprema Corte. I fatti sono avvenuti nel settembre scorso quando l’uomo è riuscito ad accedere al ‘Palazzaccio’ dal varco di piazza Cavour, presidiato dagli agenti addetti ai varchi, come emerso dalle immagini della videosorveglianza interna,ndo prima nell’ufficio di un sostituto procuratore generale, dove ha sottratto 500dal portafogli nello zaino, poi passando in un altro ufficio dove hato il portafogli, con 330, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : L'Atac a Roma fa uno sciopero senza senso contro l'invio di armi all'Ucraina. Ma che c'entra? I nostri ferrotranvie… - giroditalia : ??#Giro d'Italia 2023, ecco il Grande Arrivo di Roma! Si parte dall’EUR per poi percorrere la via Cristoforo Colombo… - News24_it : Roma, entra in Cassazione e ruba 800 euro a magistrato e dipendente - vivereitalia : Roma, entra in Cassazione e ruba 800 euro a magistrato e dipendente - fisco24_info : Roma, entra in Cassazione e ruba 800 euro a magistrato e dipendente: (Adnkronos) - L’uomo, un 52enne, è stato arres… -