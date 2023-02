Roma, chiuso ristorante giapponese sulla Nomentana: 'Aveva 29 lavoratori in nero'. Multa record da 190mila euro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Blitz a Roma per la sicurezza sul lavoro e per contrasto al fenomeno dell'intermediazione abusiva e dello sfruttamento della manodopera irregolare, da parte del distretto di polizia di San Basilio, e ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Blitz aper la sicurezza sul lavoro e per contrasto al fenomeno dell'intermediazione abusiva e dello sfruttamento della manodopera irregolare, da parte del distretto di polizia di San Basilio, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GustoSoave : Macchine per capsule a SISTEMA CHIUSO di caffè #gustosoave Offerte riservate soltanto alle attività commerciali ??… - PinoNeri5 : RT @pleporace: Pd chiuso il voto degli iscritti. Vince Bonaccin. #Schlein rimonta a Roma e Milano. Domenica le primarie Chissà chi lo sa? - richy4658 : @sposaisterica Immagina arrivare a Roma e scoprire che l'hotel che hai prenotato è chiuso... durante il G20... - muoversintoscan : ??In #A1 Direttissima, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, notte #23febbraio h 21-6… - Don_Friedkin : @DavideDiPalma8 Guarda, non importa neanche tanto quello, perché il Napoli questo mercato se non vado errato l'ha c… -