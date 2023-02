Roma | Belotti | ‘Il gol non deve diventare un’ossessione’ | Serie A

Leggi su justcalcio

2023-02-20 01:22:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L'attaccante dellaAndreaha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona: "Mourinho lo conosciamo tutti, è un allenatore vincente e lo dimostra ogni giorno. La cosa che mi ha impressionato di più è come giorno dopo giorno la sua voglia di vincere sia sempre maggiore. Riesce a trasmetterla anche a noi. IL GOL – "È normale che per un attaccante il gol è tutto, so che nonun'ossessione perché prima o poi arriverà. Io penso a lavorare. È normale che da attaccante vorrei sempre fare gol, ma credo che se ti fissi troppo rischi di sbagliare anche le occasioni più semplici. Penso che il lavoro che si fa durante la settimana ...