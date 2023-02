Roma | accoltellato un uomo di 50 anni vicino la stazione di Valle Aurelia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora una persona accoltellata a morte a. È avvenuto intorno alle 21 in via Anastasio II, nei pressi della, a. A perdere la vita un 50enne filippino. Secondo quanto apprende l’AGI, l’avrebbe subito un’aggressione poco prima. Sul posto la polizia. Indagini in corso per arrestare il responsabile. L’è statonei pressi delladi, in via Anastasio. Sono in corso le indagini della polizia, intervenuta con gli agenti delle volanti sul posto. Da una prima ricostruzione, l’avrebbe subito poco prima l’aggressione da un gruppo di persone e non è ancora chiaro se si trattasse di suoi connazionali. Uno di soggetti ...

La vittima, Arturo Luca Battisti, 46enne originario di Milano, era statoda tre senza fissa dimora durante un tentativo di rapina: la banda era scappata via con un bottino di 20 euro. ...Ucciso a coltellate in via Anastasio II. Omicidio adove alle 19 di oggi, domenica 19 febbraio, nei pressi della fermata metro Valle Aurelia, un 50enne è stato trovato riverso a terra con una ferita d'arma da taglio. Inutili i soccorsi: per la ...

