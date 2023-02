Roma | Abraham rassicura i tifosi – FOTO

Fino a quel gran gol che pesa tanto, per lui e per la. (25'st Zalewski 6: freschezza utile in ...sv: Un po' di febbre, la Tachipirina e giù in campo. Ma era destino non dovesse giocare. ...Fino a quel gran gol che pesa tanto, per lui e per la. (25'st Zalewski 6: freschezza utile) El ...sv: Un po' di febbre, la Tachipirina e giù in campo. Ma era destino non dovesse giocare. (...

Roma, Abraham rassicura i tifosi dopo il colpo all'occhio: "Starò bene, grazie per i messaggi" TUTTO mercato WEB

Roma, Abraham si fa male: colpo all'occhio, sostituito dopo 15 minuti la Repubblica

Gazzetta: “Abraham a rischio forfait, il motivo”. Come cambia la formazione della Roma SOS Fanta

Roma-Verona, infortunio per Abraham: sostituito per un colpo al volto. Il messaggio sui social: "Starò bene" (FOTO e VIDEO) LAROMA24

Alla Roma basta un gol di Solbakken alla prima da titolare per battere 1-0 il Verona allo stadio Olimpico e regalare ai giallorossi il terzo posto a 44 punti in coabitazione con il Milan. Un ...La Roma come una moderna testuggine romana. L’immagine che più le somiglia, compatta e solida contro avversari e assenze. Alzi la mano chi, a vederla priva di Dybala e Pellegrini, e con Abraham ...