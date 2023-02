Roma, Abraham ci prova: ecco le sue condizioni per il Salisburgo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma - Tammy Abraham vuole provarci per il Salisburgo. Ieri il centravanti inglese ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato di intervento di sutura. Un quarto d'ora giocato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 febbraio 2023)- Tammyvuolerci per il. Ieri il centravanti inglese ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore che ha necessitato di intervento di sutura. Un quarto d'ora giocato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? #Abraham ci prova Le sue condizioni in vista del #Salisburgo #AsRoma #EuropaLeague #RomaSalisburgo… - sportli26181512 : Roma, Abraham ci prova: ecco le sue condizioni per il Salisburgo: L'attaccante ieri ha riportato una ferita sulla p… - paoloangeloRF : Le ultime sugli infortuni di Abraham, Dybala e Pellegrini - TuttoASRoma24 : Roma, Abraham out: Mourinho studia l’attacco anti Salisburgo ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - infoitsport : Roma, Abraham subito in campo: le ultime sulle sue condizioni -