(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio in relazione alla morte di Micheal Lee Pon, ilfilippinoieri pomeriggio intorno alle 19 dopo un’aggressione nei pressi della stazione della metropolitana di Valle Aurelia. Le indagini sono state affidate ai poliziotti della Squadra Mobile. La vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone, cinque persone probabilmente connazionali: l’uomo è statocon alcuneall’addome. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere presenti nella zona. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Roma, 50enne ucciso a coltellate: è caccia al branco - BinaryOptionEU : RT 'Indagini della Squadra Mobile: la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone. - SoniaLaVera : RT @Adnkronos: Indagini della Squadra Mobile: la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone. - vivereitalia : Roma, 50enne ucciso a coltellate: è caccia al branco - delluccimarco1 : Accoltellato in strada a Roma, morto 50enne -

Ucciso a coltellate alla stazione di Valle Aurelia a: morto un. È caccia ai killer Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che la vittima sia stata aggredita in strada da ...... la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone La Procura diha aperto un fascicolo di indagine per omicidio in relazione alla morte di Micheal Lee Pon, ilfilippino ucciso ...

Accoltellato in strada a Roma, morto 50enne - Lazio Agenzia ANSA

Roma, morto 50enne filippino aggredito da più persone: accoltellato nei pressi della stazione valle Aurelia Virgilio Notizie

Roma, accoltellato in strada in via Anastasio II: muore 50enne RomaToday

Omicidio Roma, 50enne accoltellato a morte Adnkronos

Roma, accoltellato in strada: morto un 50enne filippino TGCOM

Si indaga sulla morte di Michael Lee Pon, il 50enne di origini filippiche accoltellato e ucciso nella serata di domenica 19 febbraio a poca ...Michael Lee Pon è stato ucciso a coltellate alla stazione di Valle Aurelia a Roma: le autorità danno la caccia agli aggressori.