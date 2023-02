Roma | 16enne bullizzato da compagni e allenatore | “Sei incapace | sei molliccio” Ora non esce più di casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023). Il bullismo vi verifica ovunque: a scuola, fuori dalle aule, durante le uscite, e anche in palestra, dentro la vasca di una squadra di pallanuoto, come ci racconta l’ultimo fatto di cronaca riportato anche da Repubblica nelle ultime ore. Ragazzo di 16 anni vittima del bullismo die coach Un ragazzo di 16 anni, alto, robusto e ben allenato, è finito comunque nel mirino di un compagno bullo del club di appartenenza per diversi mesi. Offese, insulti, tutti volti a sminuirlo e a bloccarne l’esuberanza: “Che cazzo ti guardi allo specchio? Tanto là sotto ci sta tutto tranne muscoli”. Queste solamente alcune delle offese che il ragazzo riceveva dai pallavolisti come lui che prendevano parte agli allenamenti. “Alludeva al mio grasso corporeo e ci ho sofferto tanto” – ha detto il. Poi, seguivano anche i dispetti: oggetti ...