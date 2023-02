Roma 1-0 col Verona: decide Solbakken (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Roma vince per 1-0 contro l’Hellas Verona all’Olimpico, grazie al primo gol in giallorosso di Solbakken, che si è distinto come migliore in campo. Nonostante l’emergenza infortuni con l’assenza di Pellegrini e Dybala, la squadra non si è disunita, nonostante la perdita di Abraham. Il gol decisivo è stato un’azione pregevole di Spinazzola che ha passato al mancino dell’ex Bodo-Glimt. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lavince per 1-0 contro l’Hellasall’Olimpico, grazie al primo gol in giallorosso di, che si è distinto come migliore in campo. Nonostante l’emergenza infortuni con l’assenza di Pellegrini e Dybala, la squadra non si è disunita, nonostante la perdita di Abraham. Il gol decisivo è stato un’azione pregevole di Spinazzola che ha passato al mancino dell’ex Bodo-Glimt. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Anni politica in un quartiere di #Roma, centinaia di preferenze per diventare consigliere. Era il quartiere più ro… - MarioCutini : Purtroppo gli squadristi sono appena tornati in Italia.I deprecabili fattacci,avvenuti a Firenze,sono un indizio pe… - alsimoste : Io spero proprio che fuori di lì ognuno vada per la sua strada. Lui a Roma e lei a Milano. Antonella soffrirà ma co… - maritosenzacena : @colmissima di Mantova ho giusto il ricordo di quando mi sono fermato da ragazzo col furgone targato Roma e m'hanno… - Andre_Dalma : Dal 6 novembre ha saltato la gara con la Samp per l'infortunio alla caviglia del Dall'Ara, per poi essere convocato… -