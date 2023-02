Robert Downey Jr. non tornerà più nei panni di Iron Man nell'MCU? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcune recenti dichiarazioni del VP of Production & Development dei Marvel Studios sembrerebbero aver smentito il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man. Sono ormai passati già quattro anni dall'ultima volta che i fan della Marvel hanno potuto vedere Iron Man sul grande schermo, ma le voci attorno a un suo possibile ritorno non si sono mai placate. Nonostante la sua morte eroica in Avengers: Endgame, infatti, le possibilità generate dal Multiverso sono molteplici. A spegnere queste voci, o almeno così sembra, ci ha pensato Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios, in una recente intervista ai microfoni di io9: "Uno degli aspetti metanarrativi più importanti della Fase 4 è stato quello di introdurre nuovi personaggi che sono a loro … Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcune recenti dichiarazioni del VP of Production & Development dei Marvel Studios sembrerebbero aver smentito il ritorno diJr. neidiMan. Sono ormai passati già quattro anni dall'ultima volta che i fan della Marvel hanno potuto vedereMan sul grande schermo, ma le voci attorno a un suo possibile ritorno non si sono mai placate. Nonostante la sua morte eroica in Avengers: Endgame, infatti, le possibilità generate dal Multiverso sono molteplici. A spegnere queste voci, o almeno così sembra, ci ha pensato Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios, in una recente intervista ai microfoni di io9: "Uno degli aspetti metanarrativi più importanti della Fase 4 è stato quello di introdurre nuovi personaggi che sono a loro …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarryEyesCinema : RT @RollingStoneita: Le grandi rinascite di Hollywood. Li davano per spacciati e invece son tornati alla ribalta. Da Robert Downey Jr. a Br… - RollingStoneita : Le grandi rinascite di Hollywood. Li davano per spacciati e invece son tornati alla ribalta. Da Robert Downey Jr. a… - Jerry_3_ : @ilSirCambiaNome @AlexKensei77 Dopo iron man interpreta letteralmente Robert Downey Jr in qualsiasi film - marvelcinemaita : Ironheart, Alden Ehrenreich ha presentato Robert Downey Jr. a Dominique Thorne: ‘È stato un onore’ - DrVitaSegreto : @LorenzoCast89 @qnazionale Tutto scritto e pianificato nel famoso documento, compreso il ruolo dei sindacati confed… -