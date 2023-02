Roald Dahl e i rischi della cancel culture (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nonostante sia morto da più di trent’anni, Roald Dahl continua ad essere uno degli scrittori più apprezzati nel mondo della letteratura per l’infanzia, capace di usare uno stile irriverente per raccontare la dicotomia tra bene e male in un mondo pieno di magia nascosta nel quotidiano. Accusato spesso di antisemitismo, razzismo e misoginia, Roald Dahl – classe 1916 – ha scritto storie che al giorno d’oggi sono spesso sotto esame per la connessione narrativa che lo scrittore fa tra l’apparenza dei personaggi e la loro moralità, per cui personaggi affascinanti sono nella schiera degli eroi, mentre coloro che non rientrano negli standard di bellezza sono spesso visti e percepiti come malvagi. Con queste premesse quasi non sorprende che l’opera di Roald Dahl, coi suoi ... Leggi su screenworld (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nonostante sia morto da più di trent’anni,continua ad essere uno degli scrittori più apprezzati nel mondoletteratura per l’infanzia, capace di usare uno stile irriverente per raccontare la dicotomia tra bene e male in un mondo pieno di magia nascosta nel quotidiano. Accusato spesso di antisemitismo, razzismo e misoginia,– classe 1916 – ha scritto storie che al giorno d’oggi sono spesso sotto esame per la connessione narrativa che lo scrittore fa tra l’apparenza dei personaggi e la loro moralità, per cui personaggi affascinanti sono nella schiera degli eroi, mentre coloro che non rientrano negli standard di bellezza sono spesso visti e percepiti come malvagi. Con queste premesse quasi non sorprende che l’opera di, coi suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : Questa è la sinistra intellettuale, quella che perde le elezioni e si chiede come mai. La casa editrice censura Ro… - fattoquotidiano : Perfino Roald #Dahl censurato: così il treno della cancel culture ci travolgerà. @davide_turrini - violagiannoli : RT @repubblica: Politicamente corretto, le parole 'grasso, brutto, nero' cancellate dai romanzi per ragazzi di Roald Dahl [di Viola Giannol… - infoitcultura : Censurati i libri di Roald Dahl, le parole 'grasso' e 'brutto' rimosse dai testi - infoitcultura : Riscritti i libri di Roald Dahl «per non offendere nessuno», così cambia anche 'La fabbrica di cioccolato' -