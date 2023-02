Roald Dahl censurato: rimosse parole come "grasso" e "pazzo" perché ritenute offensive (Di lunedì 20 febbraio 2023) La censura della nostra epoca si è abbattuta anche sui classici per l'infanzia del celebre scrittore. L'editore Puffin Books, marchio di Penguin Books, è intervenuto sui libri di Roald Dahl nel tentativo di riflettere un linguaggio più inclusivo. Titoli come James e la pesca gigante, Matilda e Charlie e la fabbrica di cioccolato sono stati modificati rimuovendo parole ritenute offensive. In una dichiarazione rilasciata al Telegraph, la casa editrice ha affermato che le modifiche sono state apportate affinché i libri "possano continuare ad essere apprezzati da tutti oggi". Tra i vari esempi di questi interventi, il personaggio Augustus Gloop di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato non viene più appellato come "grasso" ma ora viene descritto … Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) La censura della nostra epoca si è abbattuta anche sui classici per l'infanzia del celebre scrittore. L'editore Puffin Books, marchio di Penguin Books, è intervenuto sui libri dinel tentativo di riflettere un linguaggio più inclusivo. TitoliJames e la pesca gigante, Matilda e Charlie e la fabbrica di cioccolato sono stati modificati rimuovendo. In una dichiarazione rilasciata al Telegraph, la casa editrice ha affermato che le modifiche sono state apportate affinché i libri "possano continuare ad essere apprezzati da tutti oggi". Tra i vari esempi di questi interventi, il personaggio Augustus Gloop di Charlie e la Fabbrica di Cioccolato non viene più appellato" ma ora viene descritto …

