Roald Dahl censurato dalla sua casa editrice | via le parole “grasso” e “nano” dai suoi libri Così il treno della cancel culture ci travolgerà

Il treno della cancel culture è partito e ci travolgerà, pardon cancellerà, tutti. Nel mirino ancora una volta, e in maniera definitiva, ci è finito lo scrittore inglese Roald Dahl. A breve la sua casa editrice ristamperà La fabbrica del cioccolato o James e la pesca gigante cancellando (e trasformando) nei testi originari parole, termini, concetti ritenuti offensivi come "grasso", "piccolo", "nano". In pratica si riscrivono le storie, i romanzi, i racconti, le idee plasmandole a proprio piacimento e sensibilità. Qualcosa che sta tra la vendetta inconscia di un torto subito, una squallida ipocrisia commerciale e il fondamentalismo fascista degli stati ...

