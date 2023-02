Ritorno al Futuro | ecco la nuova reunion del cast con Michael J Fox

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Gli attori principali della trilogia di Robert Zemeckis si sono ritrovati a unaconvention e per l'occasione hanno immortalato il momento. In occasione del FAN EXPO di Portland, ilprincipale dialè stato protagonista di una commovente. C'erano infattiJ. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson e Lea Thompson, che ha condiviso gli scatti sul suo Instagram. Dopo quella tra Fox e Lloyd andata in scena lo scorso ottobre, e che ha commosso tutto il mondo, un'altra occasione per vedere gli eroi del franchise ancora una volta insieme e scambiare qualche battuta con i fan presenti alla convention. In questi ultimi 30 anni,alè stato adattato in una serie animata, in videogiochi, …