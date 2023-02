RISULTATI | AJPW “Excite Series 2023” 19 02 2023

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Idello Show andato in scena Domenica a Tokyo:Domenica 19 Febbraio – Tokyo (Japan) Six Man Tag Team MatchZennichi Shin Jidai (Rising HAYATO & Ryo Inoue) & Kotaro Suzuki battono Dan Tamura, Hikaru Sato & Oji Shiiba (5:36)Master Wato, Ryusuke Taguchi & Yoshitatsu battono Gungnir Of Anarchy (Masao Hanabatake, Ryuki Honda & Shotaro Ashino) (7:22)Oskar Leube, Ren Ayabe & Shuji Ishikawa battono Black Menso-re, Takao Omori & Toru Yano (8:14)Jun Saito, Rei Saito & Suwama battono Kosei Fujita, Ryohei Oiwa & Yuto Nakashima (9:28) Shingo Takagi batte Yuma Anzai (10:31) Tag Team MatchNaoya Nomura & Yuma Aoyagi battono Hokuto Omori & Minoru Suzuki (11:14)World Junior ...

