Ristorante stellato chiuso per blatte Chef Ricchebono si scusa | “Incidente di percorso | si può sbagliare”

"Chi lavora lo sa: si può sbagliare, un Incidente di percorso può succedere ma soprattutto si può sempre migliorare". Con queste parole, lo Chef stellato Ivano Ricchebono si è scusato pubblicamente per le carenze igienico-sanitarie del suo locale genovese, The Cook, chiuso dall'Asl dopo un'ispezione a sorpresa. Già noto al pubblico televisivo per la partecipazione ad alcuni programmi culinari, il cuoco ha subito assicurato di aver provveduto a tutto il necessario per riaprire al più presto, forse minimizzando, in parte, l'accaduto. Tra i motivi della chiusura, alcune blatte individuate in cucina dagli ispettori e disordine nel magazzino. "Ci hanno contestato un po' di disordine in magazzino perché era arrivata la merce e con il ...

