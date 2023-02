Rissa tra giovanissimi a Portici | 17enne preso a sprangate in testa

Aggredito da un gruppo di coetanei e colpito alla nuca con una mazza di ferro. Un 17enne di Portici (Napoli) è ricoverato all'Ospedale del Mare dopo unaavvenuta ieri sera, alle 23 circa, in piazza Poli. Il giovane, incensurato, non è in pericolo di vita. I carabinieri, giunti sul posto al termine della colluttazione, hanno trovato il 17enne che ...BOLZANO. Due pattuglie della questura di Bolzano sono intervenute ieri (domenica 19 febbraio) per unapiù persone, di cui due armate di coltello, in viale Stazione. I poliziotti sono riusciti a fermare due persone e a portarle in questura per l'identificazione. Entrambi i cittadini nigeriani ...

Rissa tra minori a Portici: 17enne ferito con una mazza di ferro La Repubblica

Rissa tra donne a colpi di forbici ai Quartieri Spagnoli, ferita anche una bimba di 8 anni Fanpage.it

Roma choc, 50enne ucciso a coltellate: «Rissa tra filippini». Paura vicino alla stazione, è caccia all'uomo leggo.it

Rissa tra donne a colpi di forbici: colpiscono anche la nipotina di 8 anni Today.it

Rissa tra tifosi di Sarteano e Chiusi La questura ’prepara’ 11 Daspo LA NAZIONE

Aggredito da un gruppo di coetanei e colpito alla nuca con una mazza di ferro. Un 17enne di Portici (Napoli) è ricoverato all'Ospedale del Mare dopo una rissa avvenuta ieri sera, alle 23 circa, in pia ...Varie coltellate, l’ultima all’altezza del cuore. Una lite alla stazione di Valle Aurelia, a Roma, è degenerata in omicidio. A perdere la vita, nella serata di domenica 19 febbraio, un cittadino filip ...