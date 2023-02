Rilasciato il trailer dell’episodio 7 di The Last of Us: un viaggio nel passato (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’adattamento di The Last of Us sta dando vita a una serie tv strutturata che, dopo poche puntate, è già entrata nel cuore degli spettatori. Nelle ultime ore, HBO ha deciso di rilasciare il trailer del settimo episodio. Stando alle immagini, sembra che non sarà facile tenere a bada le emozioni. Finalmente, verrà approfondito il passato di Ellie, interpretata da Bella Ramsey. La protagonista ha alle spalle degli avvenimenti scioccanti, che hanno formato il suo carattere. Era una ragazzina irrequieta e pressata dai bulli. Verrà dato spazio anche a Riley Abel, con la quale la giovane condivideva un’amicizia davvero molto speciale. Si ricorda che l’appuntamento in questione, con il doppiaggio in italiano, andrà in onda il 6 Marzo 2023, su Sky Atlantic. Per visionare il contenuto sarà necessario essere in possesso dell’abbonamento a Sky. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’adattamento di Theof Us sta dando vita a una serie tv strutturata che, dopo poche puntate, è già entrata nel cuore degli spettatori. Nelle ultime ore, HBO ha deciso di rilasciare ildel settimo episodio. Stando alle immagini, sembra che non sarà facile tenere a bada le emozioni. Finalmente, verrà approfondito ildi Ellie, interpretata da Bella Ramsey. La protagonista ha alle spalle degli avvenimenti scioccanti, che hanno formato il suo carattere. Era una ragazzina irrequieta e pressata dai bulli. Verrà dato spazio anche a Riley Abel, con la quale la giovane condivideva un’amicizia davvero molto speciale. Si ricorda che l’appuntamento in questione, con il doppiaggio in italiano, andrà in onda il 6 Marzo 2023, su Sky Atlantic. Per visionare il contenuto sarà necessario essere in possesso dell’abbonamento a Sky. ...

