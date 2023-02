Riforma pensioni | ultimissime | ripristinare requisiti Opzione donna é una priorità

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 20 febbraio 2023) In questi giorni abbiamo sentito parlare moltissimo di, anche il virtù del fatto che il 14 febbraio la Ministra Calderone ha ricevuto le rappresentanti del Movimentoaprendo con loro un confronto e ha assicurato, che proseguirà nel tempo. L’Ansa infatti riportava a seguito dell’incontro, ripredendo le sue parole: “È stato un incontro molto cordiale: il mio impegno è quello di dare una risposta certa prima possibile In ogni caso, oggi è partito un confronto con il Movimento che continuerà nel tempo perchépone una questione molto più ampia che è la possibilità di andare in pensione per le donne tenendo conto di una carriera contributiva che non può essere parificata a quella degli uomini”. Questo ha generato non poche polemiche con le donne ...