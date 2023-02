“Ricoverato” Adriano Celentano | la notizia nella notte | cosa è successo e come sta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Momenti di preoccupazione tra i fan di. Domenica pomeriggio è infatti circolata ladi un suo ricovero all’ospedale di Lecco. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, il cantante in effetti sarebbe giuntotra venerdì e sabato in ambulanza all’ospedale “Manzoni” di Lecco. Quiè stato visitato e sottoposto ad alcuni esami. Secondo quanto riportato dai testimoni oculari citati dal quotidiano La Provincia di Lecco , l cantante avrebbe quindi subìto un breve ricovero prima di essere dimesso dal pronto soccorso. Leggi anche: “Non posso più farlo”.choc, l’annuncio arriva proprio su Sanremo, La ...

... Zuckerberg lancia le spunte blu a pagamento per i profili di Facebook e Instagram • Richard Gere è statoin Messico per una polmonite •Celentano sarebbe stato ...Momenti di apprensione tra i fan diCelentano , dopo che nel pomeriggio di oggi è circolata la notizia di un suo ricovero all'ospedale di Lecco. Il cantante in effetti sarebbe giunto nella notte tra venerdì e sabato in ambulanza ...

Adriano Celentano colpito da malore «Ricoverato per un problema circolatorio, ecco come sta» ilmattino.it

Lecco, Adriano Celentano ricoverato in Pronto soccorso. Il Clan: ''Gode di ottima salute'' IL GIORNO

Adriano Celentano ricoverato a Lecco per accertamenti ... Open

Adriano Celentano ricoverato a Lecco! Un aggiornamento sulle sue condizioni di salute imusicfun.it

Meloni, pranzo di pesce ad Anzio insieme a Giambruno e la figlia Ginevra: la prima uscita dopo l'influenza leggo.it

Problemi di salute per Adriano Celentano, 85 anni ... Tuttavia pare che ci siano pochi dubbi sul ricovero che è stato reso pubblico da alcuni testimoni oculari presenti al nosocomio nel momento ...Adriano Celentano ricoverato per un malore. Anzi, no. Dopo le notizie sulle condizioni di salute di Pippo Baudo, smentite dal diretto interessato, è ...