Richard Gere | età | moglie | figli e la malattia di cui soffre ma che nessuno conosce

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Attore di fama internazionale ma cosa sappiamo della vita privata die della sua? Tutto sul noto personaggio Classe ’49, nato in Filadelfia, l’amatissimoè un attore di fama mondiale ed è impossibile non ricordarlo in Pretty Woman insieme alla splendida Julia Roberts. Sebbene si tratti di un film degli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Leggi Anche Giffoni 50,: 'Lavorate su saggezza e compassione' I sintomi e condizioni dell'attore Prima del viaggio l'attore (ma a quanto pare anche il resto della famiglia) aveva una brutta tosse, piuttosto ...e Alejandra Silva: l'amore va in scena in Sicilia - guarda COME STA - Per il sito Tmz , che ha riportato la notizia, l'attore si sta però già riprendendo, grazie ad una cura antibiotica. ...

Richard Gere ricoverato in Messico: ecco le ultime sulle condizioni dell'attore Best Movie

Richard Gere ricoverato in Messico per polmonite, ora sta meglio Agenzia ANSA

Richard Gere ricoverato in ospedale per polmonite in Messico TGCOM

Richard Gere ricoverato in ospedale in Messico per polmonite Sky Tg24

Richard Gere in ospedale in Messico: "Ricoverato per polmonite". Come sta l'attore di Hollywood Virgilio Notizie

Il divo di Hollywood è stato ricoverato per una polmonite accusata durante un viaggio di famiglia fatto per festeggiare i 40 anni della moglie Alejandra Silva ...L'attore era in vacanza con la famiglia per festeggiare il 40esimo compleanno di sua moglie. La moglie: "Il peggio è passato" ...