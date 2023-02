Ricerca, sistema miniaturizzato e biodegradabile rileverà pH tessuti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Firenze, 20 feb. (Adnkronos Salute) - Un sistema miniaturizzato di rilevazione del pH che trasmette i dati in tempo reale a uno smartphone promette "consistenti passi avanti nella diagnosi e trattamento di malattie estremamente diffuse, come la vaginosi batterica, la cui diagnosi richiede un'accurata rilevazione dell'acidità dei tessuti, e che è spesso associata a complicazioni che hanno un grande impatto sulla qualità della vita delle donne". Lo studio è stato pubblicato su 'Advanced Materials Technologies' dal gruppo di Ricerca in ingegneria elettronica dell'Università di Pisa coordinato da Giuseppe Barillaro, da tempo impegnato nel lavoro su sensori avanzati con applicazioni in ambito biomedico, in collaborazione con i Ricercatori della società tedesca Surflay Nanotec. Il team pisano, insieme ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Firenze, 20 feb. (Adnkronos Salute) - Undi rilevazione del pH che trasmette i dati in tempo reale a uno smartphone promette "consistenti passi avanti nella diagnosi e trattamento di malattie estremamente diffuse, come la vaginosi batterica, la cui diagnosi richiede un'accurata rilevazione dell'acidità dei, e che è spesso associata a complicazioni che hanno un grande impatto sulla qualità della vita delle donne". Lo studio è stato pubblicato su 'Advanced Materials Technologies' dal gruppo diin ingegneria elettronica dell'Università di Pisa coordinato da Giuseppe Barillaro, da tempo impegnato nel lavoro su sensori avanzati con applicazioni in ambito biomedico, in collaborazione con itori della società tedesca Surflay Nanotec. Il team pisano, insieme ...

