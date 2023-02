Resta in carcere la mamma che provocava lesioni con lo spray alla figlia: "Personalità inquietante e senza scrupoli" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Tribunale del Riesame nega la scarcerazione alla 28enne arRestata per i maltrattamenti alla figlia di 17 mesi con un deodorante: "Tracce anche nei capelli, potrebbe averlo fatto sin dai primi mesi di vita della sua bambina" Leggi su repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Tribunale del Riesame nega la scarcerazione28enne arta per i maltrattamentidi 17 mesi con un deodorante: "Tracce anche nei capelli, potrebbe averlo fatto sin dai primi mesi di vita della sua bambina"

