Resta Con Me, Seconda Puntata: Diego In Fuga! (Di lunedì 20 febbraio 2023) Resta con me, Seconda Puntata: Diego ascolta una conversazione tra Paola e l’assistente sociale Valerio e si dà alla fuga. Paola e Alessandro cercano il piccolo insieme… Resta con me ha avuto il via su Rai 1, raccontando le vicende del vice questore Alessandro Scudieri. Nel corso del secondo appuntamento, il protagonista continuerà ad occuparsi del suo lavoro con un caso di omicidio molto spinoso, ma dovrà fare i conti anche con una questione che lo riguarderà da vicino. Si tratta dell’improvvisa fuga di Diego che causerà grande preoccupazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Resta con me: dove eravamo rimasti? Alessandro Scudieri è un vice questore che ama moltissimo il suo lavoro e che è felice insieme alla moglie ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 20 febbraio 2023)con me,ascolta una conversazione tra Paola e l’assistente sociale Valerio e si dà alla fuga. Paola e Alessandro cercano il piccolo insieme…con me ha avuto il via su Rai 1, raccontando le vicende del vice questore Alessandro Scudieri. Nel corso del secondo appuntamento, il protagonista continuerà ad occuparsi del suo lavoro con un caso di omicidio molto spinoso, ma dovrà fare i conti anche con una questione che lo riguarderà da vicino. Si tratta dell’improvvisa fuga diche causerà grande preoccupazione. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.con me: dove eravamo rimasti? Alessandro Scudieri è un vice questore che ama moltissimo il suo lavoro e che è felice insieme alla moglie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlolaudisa : Quando il calcio operaio (tutto italiano) andò in Paradiso. Il #Perugia ‘78-‘79 imbattuto in Serie A resta il mirac… - marifcinter : #Inter, Curva Nord: 'Dimostrato ancora una volta che Inzaghi non riesce a motivare la squadra per le partite con le… - chiaragribaudo : Le sconfitte in Lazio e in Lombardia sono senza appello. Non vinciamo alleati con il M5S , né alleati con il TerzoP… - Vale22046 : RT @_bobimami: Rimani gentile Resta amorevole con chi lo merita Non importa quanto rumore c'è intorno a te Puoi non sentirlo Concentrati s… - LazzaroStellat0 : RT @_bobimami: Rimani gentile Resta amorevole con chi lo merita Non importa quanto rumore c'è intorno a te Puoi non sentirlo Concentrati s… -