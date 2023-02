“Resta con me”, nuova serie tv ambientata a Napoli fa boom di ascolti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Grande successo per la prima puntata di “Resta con me”. La fiction ambientata a Napoli con Francesco Arca ha conquistato il pubblico della prima serata. La prima puntata della nuova serie tv ha vinto la sfida dell’auditel con più di 3 milioni di telespettatori inchiodati davanti al televisore. “Resta con me”, la nuova serie tv L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Grande successo per la prima puntata di “con me”. La fictioncon Francesco Arca ha conquistato il pubblico della prima serata. La prima puntata dellatv ha vinto la sfida dell’auditel con più di 3 milioni di telespettatori inchiodati davanti al televisore. “con me”, latv L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlolaudisa : Quando il calcio operaio (tutto italiano) andò in Paradiso. Il #Perugia ‘78-‘79 imbattuto in Serie A resta il mirac… - marifcinter : #Inter, Curva Nord: 'Dimostrato ancora una volta che Inzaghi non riesce a motivare la squadra per le partite con le… - chiaragribaudo : Le sconfitte in Lazio e in Lombardia sono senza appello. Non vinciamo alleati con il M5S , né alleati con il TerzoP… - lupo_marrano : RT @cotrozzi_lisa: ROCCO UN CANE TRASPARENTE...SONO 2 ANNI CHE SI DISPERA IN BOX , CHIUNQUE VIENE IN CANILE LO ACCAREZZA MA POI SCEGLIE UN… - Ada32016514Ada : RT @cotrozzi_lisa: ROCCO UN CANE TRASPARENTE...SONO 2 ANNI CHE SI DISPERA IN BOX , CHIUNQUE VIENE IN CANILE LO ACCAREZZA MA POI SCEGLIE UN… -