Renato Zero su Rosa Chemical | “La colpa non è sua ma di chi li mette su un palco”

invita gli italiani a scender il piazza a protestare. Il cantautore romano è stato ospite domenica 19 febbraio di Fabio Fazio a Che tempi che fa, su Rai3, lanciando un appello alla ...parla di Rosa Chemical a Sanremo e apre a una sua partecipazione nel 2024: le parole del cantautore. Ne hanno parlato tutti. Mancava solo il suo commento, ed è puntualmente arrivato. ...

Renato Zero, torno in tour e faccio i conti con me stesso Agenzia ANSA

Renato Zero torna in tour: "Voglio che si parli più al cuore che al cellulare" TGCOM

Renato Zero torna in tour: “Il pubblico è la mia cartina al tornasole” Sky Tg24

Le parole pronunciate da Renato Zero nello studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa hanno diviso i social. Il cantautore romano sembra aver rivolto una nuova battuta contro Rosa… Leggi ...Renato Zero, una delle maggiori icone glam della musica italiana, durante la conferenza stampa organizzata per il lancio del suo nuovo tour "Zero a Zero - Una sfida in musica" ha deciso di aprirsi, es ...