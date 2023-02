Renato Zero | la decisione di Mediaset | finalmente spunta la verità

è stato ospite della puntata del 19 febbraio di Che Tempo che fa . L'artista, che nei giorni scorsi aveva criticato Rosa Chemical , è tornato a parlare del look dei cantati che si sono ......che fu molto utile anche per rendere meno atroce la tragedia della morte del piccolo grande... ma comunque quel Perugia, consconfitte in 30 partite, fece aprire l'albo degli imbattibili ...

Renato Zero, torno in tour e faccio i conti con me stesso Agenzia ANSA

Renato Zero torna in tour: “Il pubblico è la mia cartina al tornasole” Sky Tg24

Renato Zero torna in tour: "Voglio che si parli più al cuore che al cellulare" TGCOM

Milano, 20 feb. (askanews) - 'Una voce per San Marino', giunto alla seconda edizione, è il festival nato su iniziativa della Segreteria di Stato ...Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di RENATO ZERO. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato (in incolpevole ritardo!) i 70 anni e i 55 d ...