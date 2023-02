Regolamento Taxi e Ncc, CG: in dirittura d’arrivo importanti modifiche, per semplificare attività e migliorare il servizio (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Nella giornata odierna è stata votata in Commissione Mobilità la proposta di delibera che modifica in alcuni punti il vigente Regolamento Taxi. – dichiarano il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e la Consigliera Capitolina membro della Commissione Mobilità Elisabetta Lancellotti – Tra le novità più importanti troveremo nuove indicazioni in caso di malattia o morte dei titolari di licenza, con un iter semplificato e più agevole per la trasferibilità della stessa, soprattutto in caso di erede minorenne. Si adeguano le norme comunali anche alle vigenti disposizioni nazionali relative alla perdita in determinate circostanze dei requisiti per la guida da parte dei conducenti delle auto del servizio pubblico e si amplia la possibilità di ricorrere all’impiego di vetture sostitutive. Tali ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Nella giornata odierna è stata votata in Commissione Mobilità la proposta di delibera che modifica in alcuni punti il vigente. – dichiarano il Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e la Consigliera Capitolina membro della Commissione Mobilità Elisabetta Lancellotti – Tra le novità piùtroveremo nuove indicazioni in caso di malattia o morte dei titolari di licenza, con un iter semplificato e più agevole per la trasferibilità della stessa, soprattutto in caso di erede minorenne. Si adeguano le norme comunali anche alle vigenti disposizioni nazionali relative alla perdita in determinate circostanze dei requisiti per la guida da parte dei conducenti delle auto delpubblico e si amplia la possibilità di ricorrere all’impiego di vetture sostitutive. Tali ...

