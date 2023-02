Regione Lazio, Francesco Rocca “paga pegno” a un Giorno da Pecora: pizzetto tagliato in diretta (video) (Di lunedì 20 febbraio 2023) In fondo, era a suo modo una promessa elettorale anche quella. E Francesco Rocca l’ha mantenuta senza tentennamenti: il neoeletto presidente della Regione Lazio si è fatto tagliare il pizzetto in diretta nel corso della puntata di oggi di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, così come aveva detto che avrebbe fatto in caso di vittoria. «Da 27 anni ho il pizzetto, nessuno mi ha mai chiesto di tagliarlo, siete i primi», ha spiegato il governatore del Lazio, sottolineando che «abbiamo preso un impegno, non rinuncio». Francesco Rocca si fa tagliare il pizzetto in diretta a “Un Giorno da Pecora” Così avanti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) In fondo, era a suo modo una promessa elettorale anche quella. El’ha mantenuta senza tentennamenti: il neoeletto presidente dellasi è fatto tagliare ilinnel corso della puntata di oggi di Undasu Rai Radio 1, così come aveva detto che avrebbe fatto in caso di vittoria. «Da 27 anni ho il, nessuno mi ha mai chiesto di tagliarlo, siete i primi», ha spiegato il governatore del, sottolineando che «abbiamo preso un im, non rinuncio».si fa tagliare ilina “Unda” Così avanti ...

