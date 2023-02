Rebecca Miscioscia nel Guinness dei primati | più giovane medico a capo di una struttura sanitaria

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un record mondiale che parla italiano, anzi genovese. E che per di più appartiene a una donna:Angelica...

Un record mondiale che parla italiano, anzi genovese. E che per di più appartiene a una donna:Angelica...Genovese di Quarto, a 33 anni è stata la più giovane donna medico a capo di una struttura ...

In una clinica per la fertilità in Danimarca. Rebecca Angelica Miscioscia con questo Guinness racconta che i soffitti di cristallo possono essere infranti, da una giovane donna italiana. All’estero, ...