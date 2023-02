Real Madrid, Modric: «È noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo perché…» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del suo eventuale rinnovo di contratto con i Blancos Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Non ho ancora parlato con il club di questo. Siamo allo stesso punto dell’anno scorso in questo periodo. Sono molto calmo, questo è ciò che posso dire. È noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo perché dico sempre la stessa cosa: mi sento bene e voglio restare al Real Madrid. Devo parlare con la società, vedere cosa ne pensano loro e vedremo. Voglio proseguire qui perché lo merito, non perché mi sia dovuto, non mi hanno mai ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luka, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa del suo eventualedi contratto con i Blancos Luka, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Non ho ancora parlato con il club di questo. Siamo allo stesso punto dell’anno scorso in questo periodo. Sono molto calmo, questo è ciò che posso dire. Èche midelperché dico sempre la stessa cosa: mi sento bene e voglio restare al. Devo parlare con la società, vedere cosa ne pensano loro e vedremo. Voglio proseguire qui perché lo merito, non perché mi sia dovuto, non mi hanno mai ...

