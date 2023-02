Real Madrid, i convocati per il Liverpool: Ancelotti deve rinunciare a Kroos e Tchouameni (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Liverpool, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Non voleranno in Inghilterra né Toni Kroos, fermato da una gastroenterite, né Aurelien Tchouameni, alle prese con l’influenza. Assenze sicuramente pesanti per i blancos, che potranno tuttavia contare su riserve all’altezza. Di seguito la lista completa dei convocati. Portieri: Courtois, Lunin, Luis Lòpez. Difensori: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Rudiger. Centrocampisti: Modric, Camavinga, Valverde, Mario Martìn, Arribas, D. Ceballos. Attaccanti: Hazard, Asensio, Benzema, Vinicius Jr., Rodrygo, Álvaro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il tecnico delCarloha ufficializzato l’elenco deiper la sfida contro il, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Non voleranno in Inghilterra né Toni, fermato da una gastroenterite, né Aurelien, alle prese con l’influenza. Assenze sicuramente pesanti per i blancos, che potranno tuttavia contare su riserve all’altezza. Di seguito la lista completa dei. Portieri: Courtois, Lunin, Luis Lòpez. Difensori: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Rudiger. Centrocampisti: Modric, Camavinga, Valverde, Mario Martìn, Arribas, D. Ceballos. Attaccanti: Hazard, Asensio, Benzema, Vinicius Jr., Rodrygo, Álvaro. SportFace.

