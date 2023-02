Real Madrid, Ancelotti in vista del Liverpool: “Sfida intensa, siamo pronti” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Il ricordo della finale è bello. E’ stata una partita equilibrata, loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il Liverpool. Ma domani è un’altra partita, e in questo caso non bisogna fare bene solo domani, ma nei 180 minuti”. Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della Sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Su Vinicius, match winner della finale dello scorso anni: “A lui piace giocare, non importa dove. E’ un piacere vedere giocare ‘Vini’, vedere il suo talento come quello di Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland, è bello per il calcio. Vinicius sta affrontando bene il problema del razzismo nei suoi confronti, credo che si ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Il ricordo della finale è bello. E’ stata una partita equilibrata, loro hanno fatto più possesso palla ma noi eravamo ben messi dietro e questo è il segreto per fare sempre bene contro il. Ma domani è un’altra partita, e in questo caso non bisogna fare bene solo domani, ma nei 180 minuti”. Il tecnico del, Carlo, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia delladi andata degli ottavi di Champions League contro il. Su Vinicius, match winner della finale dello scorso anni: “A lui piace giocare, non importa dove. E’ un piacere vedere giocare ‘Vini’, vedere il suo talento come quello di Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland, è bello per il calcio. Vinicius sta affrontando bene il problema del razzismo nei suoi confronti, credo che si ...

