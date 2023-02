Rdc: Schlein, 'folle cancellarlo, dobbiamo difenderlo con le altre opposizioni' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "E' stato folle cancellare" il reddito di cittadinanza, ora "dobbiamo batterci per difendere questo strumento con le altre opposizioni". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 - il Confronto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "E' statocancellare" il reddito di cittadinanza, ora "batterci per difendere questo strumento con le". Lo ha detto Ellya SkyTg24 - il Confronto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Rdc: Schlein, 'folle cancellarlo, dobbiamo difenderlo con le altre opposizioni' - - mi_lo_rd : Schlein strizza occhio a 5stelle con l'arringa sul RdC? - E__Io__Pago : RT @zeropregi: C'è su Corsera una noiosetta intervista di Cazzullo a Schlein in cui Aldone nazionale in una domanda afferma che 'rdc e sala… - emanuelino10 : RT @zeropregi: C'è su Corsera una noiosetta intervista di Cazzullo a Schlein in cui Aldone nazionale in una domanda afferma che 'rdc e sala… - greta_greta_ : RT @zeropregi: C'è su Corsera una noiosetta intervista di Cazzullo a Schlein in cui Aldone nazionale in una domanda afferma che 'rdc e sala… -