Rapporti criminalità e ultrà, nasce il pool dell'Antimafia: "Un coordinamento per una risposta di sistema" (Di lunedì 20 febbraio 2023) La squadra di tre pm allestita dal procuratore nazionale Melillo che a Napoli aveva istituito un team analogo. Dal delitto del trafficante di droga a Roma a quello dell'architetto Albi a Pescara, una scia di sangue lega tifo e criminalità organizzata. Con l'aggravante del... Leggi su repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) La squadra di tre pm allestita dal procuratore nazionale Melillo che a Napoli aveva istituito un team analogo. Dal delitto del trafficante di droga a Roma a quello'architetto Albi a Pescara, una scia di sangue lega tifo eorganizzata. Con l'aggravante del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raspa90 : RT @repubblica: Rapporti criminalità e ultrà, nasce il pool dell'Antimafia: 'Un coordinamento per una risposta di sistema' [di Dario del Po… - repubblica : Rapporti criminalità e ultrà, nasce il pool dell'Antimafia: 'Un coordinamento per una risposta di sistema' [di Dari… - SportRepubblica : Rapporti criminalità e ultras, nasce il pool dell'Antimafia [aggiornamento delle 09:15] - MrSanfo : @kerusvais @softJumped @il_bove @crabbe1_ @sarregoeswest @positivo6 @gaepoli12 @lucacerchione @ilsidero Andrò in tr… - ValeTaizong : @gildacana @miridesant Hai ragione Rocca è noto per i suoi rapporti con la criminalità organizzata. -