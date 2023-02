Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 febbraio | Sinner guadagna due posizioni | crolla Fognini

(Di lunedì 20 febbraio 2023) IlAtp20. Le buone notizie per l’Italia arrivano ovviamente da Jannik, che grazie alla finale raggiunta a Rotterdamaltre duee si avvicina alla Top 10. Bene anche Lorenzo Musetti, che torna al 18° posto in virtù dei quarti ottenuti a Buenos Aires, mentre Matteo Berrettini perde una posizione. Va peggio a Lorenzo Sonego (-11), ma soprattutto a Fabio(-20). Da segnalare infine il ritorno tra i primi 10 di Daniil Medvedev, vincitore dell’Atp 500 di Rotterdam. Di seguito la classifica aggiornata.Atp20Novak Djokovic 7.070 Carlos Alcaraz 6.480 Stefanos Tsitsipas 5.940 Casper ...

...di un Sinner terzo nella graduatoria all time dei tennisti italiani plurivicintori a livello(7 ...in 64 incontri (42.2%) nel percorso agonistico contro i tennisti che lo precedono nel. Un ...Il 27enne torinese, n.60, affronterà all'esordio per la prima volta lo scozzese Andy Murray, diventato numero uno del mondo nel 2016 e attualmente n.70 nel. Il piemontese non ha mai ...

Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP con la finale a Montpellier La nuova classifica OA Sport

Ranking ATP (20 febbraio 2023): Jannik Sinner sale al 12° posto, comanda Novak Djokovic OA Sport

Ranking Atp/Wta 20/02/2023 Medvedev e Sinner brillano. Fognini e Sonego, che crollo Tennis World Italia

Quante posizioni sta guadagnando Jannik Sinner nel ranking ATP Le proiezioni di classifica a Rotterdam OA Sport

Ranking ATP, la generazione post-Fab 4 fa volare l'Italia Tiscali

Tornato in campo dopo la lunga assenza causata dagli infortuni, il 19enne spagnolo trionfa in Argentina: il britannico superato in due set (6-3 7-5) ...Daniil Medvedev ha conquistato oggi il titolo dell’ATP 500 di Rotterdam 2023. Sul cemento olandese, il russo (n.11 del ranking) ha sconfitto in rimonta in finale l’azzurro Jannik Sinner (n. 14 al mond ...