Ramo cade in Via Pratica di Mare | traffico bloccato FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Rallentamenti eoggi lunedì 20 febbraio 2023 su Viadiin entrambe le direzioni. A causare i disagi sembrerebbe essere la caduta di unsulla carreggiata avvenuta tra la rotonda che interseca Via Arno e Via di Castel Romano. In questo momento la circolazione procede a tratti sia verso Roma che verso Torvaianica. Code in questo momento anche sulla Pontina nel tratto parallelo corrispondente.caduto in Via didioggi 20 febbraio, la situazione del(aggiornamenti) Il, che rimane tuttora sulla carreggiata in direzione Torvaianica, potrebbe essere caduto verosimilmente nella notte e non avrebbe causato – fortunatamente – danni. Adesso si attende la sua rimozione e il successivo ...