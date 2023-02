Rami Malek | caos calmo

(Di lunedì 20 febbraio 2023)ha un super potere. La dimostrazione l’ho avuta lo scorso ottobre, durante gli ultimi scampoli della fashion week parigina. Siamo all’Hotel Le Bristol e nel bel mezzo della nostra conversazione lui, di colpo, si volta verso una giovane donna che bisbiglia al telefono in fondo alla stanza: è un’assistente di Cartier, brand di cuiè zelante ambassador e ragione della sua presenza in Francia. «Guardi che sento tutto,» l’avverte garbato. L’assistente diventa tutta rossa. «Il mio udito è assurdamente perfetto», dice sorridendo, fiero della sua abilità da Superman. «Al punto che se sul set il regista mastica un chewing-gum, guardo in macchina e dico: “Sputalo per favore”». Abiti Prada, orologio e gioielli Cartier Quindi prendete nota.non ha solo occhi indimenticabili che sembrano ...

è pronto a vestire i panni di un agente della CIA. Come riporta Deadline, l'attore - vincitore nel 2019 dell'Oscar come miglior ...Interpreta uno specialista in crittografia che insegue terroristi per vendicare la morte della ...

