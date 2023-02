RAM richiama oltre 350 mila pick - up per rischio incendio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Stellantis ha dato il via a un massiccio richiamo che coinvolge centinaia di migliaia di- up RAM . I veicoli interessati montano infatti, potenzialmente, dei componenti elettrici difettati che ...

Stellantis ha dato il via a un massiccio richiamo che coinvolge centinaia di migliaia di pick - up. I veicoli interessati montano infatti, potenzialmente, dei componenti elettrici difettati che potrebbero andare in cortocircuito, aumentando il rischio di incendio .Stellantis sta richiamando 340.000 pickupdiesel dopo le segnalazioni di sei incendi Il gruppo Stellantis ha affermato che sono stati segnalati sei incendi che potrebbero essere collegati al ...

Un difetto nell'impianto elettrico può causare un cortocircuito, con possibile rischio incendio. RAM avvia un massiccio recall per diversi suoi modelli di pick-up diesel ...Stellantis sta richiamando 340.000 pickup Ram diesel per sostituire un connettore elettrico dopo le segnalazioni di sei incendi ...