Raid israeliano su Damasco, il piu' sanguinoso dal 2011 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Gli abitanti di Damasco sono stati svegliati in piena notte dal suono delle forti esplosioni e delle ambulanze che si dirigevano verso il distretto di Kafr Sousa, zona residenziale colpita in un Raid

