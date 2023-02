Ragusa, incidente da film: così il furgone resta incastrato in verticale sotto a un ponte – Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Singolare incidente questa mattina in provincia di Ragusa. Sulla strada comunale per Vittoria, allo svincolo per Acate, come riporta il Giornale di Sicilia, un furgone della Parmalat è rimasto, di fatto, incastrato in verticale sotto al ponte della strada comunale, come se avesse impennato. Il mezzo, in realtà, al momento dell’impatto era spento e si trovava a bordo di un carro attrezzi che lo stava portando in officina. Le immagini, diffuse dalla pagina social Welcome to Favelas, sembrano quasi da film. Con ogni probabilità il carro attrezzi, forse non pensando al carico che aveva, ha urtato con il furgone Parmalat il ponte della strada comunale, conosciuta precedentemente come Statale 115: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Singolarequesta mattina in provincia di. Sulla strada comunale per Vittoria, allo svincolo per Acate, come riporta il Giornale di Sicilia, undella Parmalat è rimasto, di fatto,inaldella strada comunale, come se avesse impennato. Il mezzo, in realtà, al momento dell’impatto era spento e si trovava a bordo di un carro attrezzi che lo stava portando in officina. Le immagini, diffuse dalla pagina social Welcome to Favelas, sembrano quasi da. Con ogni probabilità il carro attrezzi, forse non pensando al carico che aveva, ha urtato con ilParmalat ildella strada comunale, conosciuta precedentemente come Statale 115: il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Ragusa, incidente da film: così il furgone resta incastrato in verticale sotto a un ponte – Video - solina_paolo : RT @GDS_it: #Vittoria, un incidente che ha dell’incredibile, almeno a giudicare dalle immagini: un camion incastrato sotto un ponte in vert… - CorriereRagusa : L'incidente che non ti aspetti: il cassone sbatte contro il cavalcavia e il furgone s'impenna restando incastrato i… - GDS_it : #Vittoria, un incidente che ha dell’incredibile, almeno a giudicare dalle immagini: un camion incastrato sotto un p… - QdSit : Incredibile incidente sulla Statale 115, camion “si impenna” e finisce contro ponte – VIDEO -